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بطولة الصفوة الرمضانية تصل المرحلة الثانية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل بنجاح كبير منافسات بطولة الصفوة الرمضانية لقدامى اللاعبين للأندية في نسختها الرابعة والتي تُقام بملعب نادي نجوم قرطبة برعاية من شركة هومر.

وفي أبرز لقاءات البطولة حقق الأهلي فوزاً كبيراً على الوحدة بأربعة أهداف لهدفين بينما تفوق الاتحاد على أبي الأشهر بهدفين مقابل هدف والمدينة على الترسانة برباعية نظيفة فيما تغلب زناته على اليرموك بأربعة أهداف لهدف.

كما اكتسح الشط منافسه الوحدة بثمانية أهداف لهدف وفاز المجد على اليرموك بهدفين لهدف.

وفي لقاء آخر شهد إثارة كبيرة حقق اتحاد الشرطة انتصاراً مستحقاً على المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتائج تمكنت أندية الأهلي والاتحاد والمدينة والشط واتحاد الشرطة والمجد وزناته من بلوغ المرحلة الثانية في انتظار تأهل باقي الفرق الحائزة على الترتيب الثاني بالمسابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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