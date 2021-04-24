” عياد ” يتحصل على جائزة الأفضل في لقاء التحدي والتعاون

إجدابيا 24 إبريل 2021 (وال) قدمت صحيفة أخبار إجدابيا جائزة أفضل لاعب في لقاء التحدي، وضيفه التعاون والمندرجة لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم إلى حارس التحدي “أحمد عياد” .

هذا وقد منح الحارس “أحمد عياد” هذه الجائزة بعد أن تم تقيمه من العديد من الشخصيات الإعتبارية والرياضية، التي كانت تشاهد اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

وجاء هذا التتويج بالجائزة المستحقة والتي قدمها الحارس الأسبق “خالد خميس” نظير ما قدمه عياد خلال مجريات اللقاء، وظل صامدا ومحافظا على شباكه إلى حين أعلن حكم المباراة صافرة النهاية بتفوق تحداوي بهدف وحيد. (وال ـ إجدابيا) س إ

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