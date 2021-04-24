الحرية في الصدارة …بهدف اللاعب ” محمد بركة”

سلوق 24 إبريل 2021 ( وال) تمكن فريق نادي الحرية من الفوز على نجوم كركورة ضمن جولات بطولة عمر المختار التنشيطية المقامة على أرض نادي الحرية في سلوق، لينال بذلك ثاني فوز له في البطولة و يتصدر بطولة عمر المختار الودية بهدف لاعبه “بركة” و ليصل إلى النقطة السادسة.

هذا واستهل الحرية صاحب الأرض، التسجيل في الربع الأول من الشوط الأول، عن طريق هجمة عكسية تمكن من خلالها اللاعب “محمد برقة” من هز شباك حارس مرمى نجوم كركورة، وحاول فريق الحرية في نهاية شوط المباراة الأول الوصول إلى مرمى نجوم كركورة، ولكن الدفاع وحارس المرمى كانا على يقظة تامة.

لكن في الشوط الثاني كثف نجوم كركورة من هجماتهم على فريق نادي الحرية، محاولين في أكثر من فرصة تسجيل الهدف وتعديل النتيجة، ولكن مدرب الحرية “حمد الحلاج” غير خطة اللعب حيث برزت ملامح المدافعين أقوى في شوط المباراة الثاني.

وفي عدة مرات حاول الخصم تمرير كرات بينية، وتسديد أخرى من خارج منطقة ،الجزاء إلا أن صافرة الحكم أعلنت نهاية اللقاء بفوز الحرية على نظيره نجوم كركورة والظفر بثاني فوز له في البطولة، فيما حقق نجوم نجوم كركورة فوزاً على فريق الزويتينة وفقد نتيجة اللقاء الثاني ضد الحرية.( وال ـ سلوق) . ع م

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