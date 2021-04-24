التعادل الإيجابي يخيم على لقاء شباب الجبل وخليج سرت

البيضاء 24 إبريل 2021 (وال) خيم التعادل الإيجابي على لقاء فريقا شباب الجبل وضيفه خليج سرت، بنتيجة هدف في كل شبكة، وذلك لحساب الأسبوع الثامن من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم.

هذا اللقاء الذي توسطه الحكم نصيب الهواري جرى يوم – أمس الجمعة – على أرضية ملعب البيضاء، شهد شوطه هدف وحيد كانت من نصيب الفريق المستضيف، وذلك بعد عدة هجمات خطرة، استقرت إحداهما داخل خشبات حارس خليج سرت، وكانت بإمضاء علاء بلحاج.

في الشوط الثاني تحرر فريق خليج سرت من مناطقة الخلفية، وتقدم نحو مرمى حارس شباب الجبل باحثا عن تعديل الكفة والنتيجة في أكثر من مناسبة، وفق الأمتار الأخيرة، وقع لاعب الخليج أحمد جمال على هدف التعادل، منهيا المباراة بنتيجة هدف لكل منهما.

وبهذا التعادل الإيجابي، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح فريق خليج سرت (6) نقاط، في حين أصبح رصيد شباب الجبل( 4 ) نقاط. ( وال ـ البيضاء) س إ

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