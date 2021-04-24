“الفضيل” يتوسط ديربي العاصمة طرابلس

طرابلس 24 إبريل 2021 (وال) اختارت لجنة التحكيم العامة التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم طاقم تحكيم محلي، وذلك لإدارة لقاء قمة الجولة الثامنة بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

وسيتوسط ديربي العاصمة طرابلس الحكم “عبد الله الفضيل” بمساعدة كل من مساعد أول “إبراهيم فرج”، ومساعد ثان “محمد إمراجع”، بينما كلف السنوسي الحبيب حكما رابعا، فيما أسندت مهمة مراقب المباراة للحكم الدولي السابق محمد عبدالله.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء سيقام يوم الإثنين المقبل على أرضية ملعب طرابلس الدولي بدون حضور الجماهير، سيما أن الفريقان يمتلكان 15 نقطة متصدرين بذلك على فرق المجموعة الثانية. ( وال ـ طرابلس) س إ

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