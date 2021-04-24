صراع ثلاثي” يشعل المنافسة على لقب الليغا

تقرير| 218

يدخل قطبا كلاسيكو الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة مواجهات الجولة 32 من الليغا وسط ضغط كبير للمنافسة على لقب الموسم ومواصلة تضييق الفجوة الصغيرة أمام أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة .

الريال سيستقبل في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضيفه ريال بيتيس صاحب المركز السادس والذي يأمل بالمنافسة على بطاقة مؤهلة إلى الدوري الأوروبي، وسيدخل ريال مدريد بقيادة زيدان وبعد الفوز الأخير على قادش بثلاثية، المباراة وعينه على عدم فقدان فرصة المنافسة على اللقب هذا الموسم، ومع اقتراب الوصول لخط النهاية والمنافسة مع غريمه برشلونة، وجاره المتصدر أتلتيكو مدريد قد يخرج الميرينغي من الموسم بأفضلية خصوصا مع وصول الفريق إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا .

برشلونة هو الآخر أمام تحد متواصل بعد حصد لقب كأس ملك إسبانيا، اختبار قد يخرج به المدرب رونالد كومان ولاعبوه بلقب الليغا وحينها سيكون الموسم ناجحا بكل المعايير وبثنائية ستفتح باب تعديل مسار الفريق بإدارة خوان لابورتا وسط تألق متواصل لنجم الفريق وهداف الدوري ليونيل ميسي، وسيواجه برشلونة فياريال الذي ينافس على جبهتي التأهل الأوروبي وللوصول لنصف نهائي اليوروباليغ .

أما أتلتيكو مدريد فسيرحل إلى إقليم الباسك لمواجهة أتلتيك بلباو، مواجهة يسعى خلالها الروخي بلانكوس ومدربه دييغو سيميوني إلى مواصلة الصدارة، وتأكيد الجدارة نحو حلم التتويج الغائب منذ سبعة مواسم .

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