بعد اشتباكه مع زميله في الرجاء .. عرض سند الورفلي لمجلس تأديبي 

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أكد مصادر ر أن المحترف الليبي سند الورفلي سيعرض على المجلس التأديبي التابع لنادي الرجاء المغربي، وذلك بعد اشتباكه مع زميله في الفريق “زكرياء الهبطي” بعد انتهاء مباراة الرجاء و نامونجو التنزاني في كأس الكونفيدرالية .

وكان مجلس إدارة النادي البيضاوي، قد تلقى تقريرًا يفيد بخروج الثنائي عن النص بشكل كبير، بعد مباراة نامونجو التنزاني عن كأس الكونفيدرالية.

واستغرب أنصار النادي المغربي الحداثة خاصة وأن الرجاء حقق الفوز بنتيجة كبيرة بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، وتألق خلال المباراة الهبطي، الذي أنهالت عليه الإشادات بعد هدفه المميز بالمباراة.