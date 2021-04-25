اخبار الرياضة

نادي الهلال يفتتح مبنى جديد على طراز عالي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن نادي الهلال افتتاح مبنى “ديمس الصغير” لتطوير الآداء، وجاء افتتاح المقر ضمن خطط إدارة النادي للاهتمام بالبنية التحتية.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، نادر بوشناف، إلى أن افتتاح  المقر جاء بعمل استمر لفترة مايقرب ستة أشهر.

بوشناف تابع –  في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24  “يضم المبنى غرف للملابس حديثه الطراز ، وقاعة  للمحاضرات، إضافة إلى مكاتب إدارية وغرفة للتدليك، والجاكوزي، وغرفة للاستشفاء بالثلج، ومخزن خاص بالمعدات الرياضية .

وبحسب رئيس نادي الهلال فأن المبنى نفذ عبر شركة الباشا للتطوير العقاري، بتكليف من إدارة النادي مباشرة “.

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