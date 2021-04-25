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الأهلي طرابلس يواصل تحضيراته لمواجهة الديربي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الأهلي طرابلس على موعد مع مواجهة جاره الاتحاد لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز بملعب طرابلس الدولي بغية فض الشراكة والانفراد بصدارة الترتيب.

الأهلي الذي يدخل المباراة مفتقدا لجهود ربيع اللافي بداعي الإصابة لعب مباراة ودية أمام المحلة في الأيام الماضية ونجح في تحقيق الفوز بهدفين لهدف.

الأجواء داخل قدح رائعة والكل يترقب الديربي الذي سيلعب للمرة الأولى بعد سنتين من التوقف وكتيبة المدرب المصري طلعت يوسف ستحاول جاهدا اقتناص النقاط الثلاث لتعزيز الحظوظ في التأهل للدور الرباعي والمنافسة على لقب الدوري الممتاز في نسخة هذا العام.

مباراة مرتقبة ينتظرها مشجعو الفريقين بشغف كبير.. حيث يسعى كل فريق لإسعاد جمهوره ومحبيه في ليالي رمضان وإهدائه انتصار الديربي الذي سيكون وقعه المعنوي كبيرا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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