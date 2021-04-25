نيوكاسل يعطل ليفربول في طريق التأهل لأبطال أوروبا

أجبر نيوكاسل مضيفه ليفربول إلى التعادل بهدف لمثله على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأفتتح هداف الريدز ونجمه محمد صلاح التسجيل بعد مرور أربع دقائق فقط من أنطلاق المباراة، وعدل نيوكاسل النتيجة في الوقت بدل الضائع عن طريق المهاجم جوزيف ويلوك ليهدي الماكبايس نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى ست وثلاثين نقطة في المركز الخامس عشر لكنه لايزال مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فيما رفع ليفربول رصيده إلى أربع وخمسين نقطة في المركز السادس مبتعداً بأربع نقاط عن صراع التأهل لدوري الأبطال .

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