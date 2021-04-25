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تيستيباس يضرب موعداً يبلغ نهائي برشلونة المفتوحة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ اليوناني ستيفانوس تيستيباس نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس بفوزه على الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين دون رد .

واستطاع تيستيباس فرض أفضليته منذ المجموعة الأولى التي حسمها بستة أشواط مقابل ثلاثة، وأستغل المصنف الخامس عالمياً قوة ضربات إرسالاته التي ساهمت في إنهاء المجموعة الثانية بذات النتيجة، وأحتاج تيستيباس لقرابة ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة لحسم المباراة والوصول إلى المباراة النهائية .

وسيلتقي اللاعب اليوناني في النهائي أمام المنصف الثالث عالمياً الإسباني رافائيل نادال الذي تغلب على مواطنه بابلو كارينو بوستا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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