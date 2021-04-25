نهائي مرتقب بين مانشستر سيتي وتوتنهام في ويمبلي

تقرير 218

ملعب ويمبلي في قلب العاصمة لندن سيكون مسرحاً لقمة منتظرة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتي سيواجه خلاله مانشستر سيتي متصدر البريمرليغ منافسه توتنهام هوتسبير الطامح لإستعادة التألق والتتويج بلقب يكرس سطوته المحلية في المواسم الأخيرة .

السيتي سيدخل النهائي وعينه على لقب جديدة يزين به خزائنه المليئة بالألقاب المحلية وحصد اللقب الثامن في تاريخه خلال المسابقة والتساوي مع ليفربول وذلك جولات من حسم لقب البريمرليغ ومواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين بعد خروجه مصاباً في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي والتي ودع خلالها الفريق المسابقة وأنهى حلم تحقيق الرباعية التاريخية هذا الموسم .

أما توتنهام وعقب إقالة مدربه السابق جوزيه مورينيو وذلك على وقع ترددات الأخفاقات المتتالية في مرحلة الإياب والخروج الأوروبي والأستعانة بالمدرب المؤقت الشاب راين مايسون يأمل أن يبدأ مشروعاً جديداً يكلل انطلاقة مدربه الشاب والذي يعد الأصغر في تاريخ البريمرليغ بتسعة وعشرين عاماً وثلاثمائة وأثني عشر يوماً وجد نفسه وخلال أختباره الثاني مع الفريق في مشهد ختام كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو” وفي مواجهة السيتزن سيكون السبيرز أمام فرصة للتتويج الأول في البطولة عام ألفين وثمانية .

مواجهة مرتقبة ستشهد حضور قرابة ثمانية آلاف مشجع على مدرجات ويمبلي الذي عادة مايكون ممتلئاً في النهائيات المحلية، لكن آثار الأزمة الحالية ستضع إجراءات صارمة وبروتوكول صحي مشدد قد يفتح الباب لإستعادة دخول الجمهور إلى الملاعب بصورة أكبر خلال الفترة القادمة .

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