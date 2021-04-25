تفوق سلتا النصر والنجم الأزرق ببطولة النخبة الأولى لفئتي البراعم والناشئين

بنغازي 25 إبريل 2021 (وال) تتواصل بنجاح بمنتجع الأصايل في مدينة بنغازي، بطولة النخبة الأولى لكرة السلة، تحت إشراف الاتحاد الفرعي ببنغازي، وبتنظيم من أكاديمية النجم الأزرق لتعلم كرة السلة، وذلك بإقامة مبارتين شهدتهما ملاعب الأصايل.

وتمكن فريق النجم الأزرق لكرة السلة تحت 14 عاما من التفوق على خالد بن الوليد بفارق 33 نقطة، وبواقع 54 مقابل 21 نقطة، في المباراة التي جرت – أمس السبت – وتوسطها ثنائي تحكيمي متكون من “خالد أحنيش” حكما أولا، و”محمد بن صريتي” حكما ثانيا.

ولكم نتائج الفترات على النحو التالي : الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النجم الأزرق بنتيجة 18 مقابل 3 نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة النجم الأزرق بنتيجة 8 مقابل 6 نقاط.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة النجم الأزرق بنتيجة 17 مقابل 7 نقاط.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة النجم الأزرق بنتيجة 11 مقابل 5 نقاط.

ونجحت سلة النصر تحت 14 عام من عبور سلة الأهلي بنغازي بفارق نصف سلة، وبواقع 44 مقابل 43 نقطة، في المباراة التي قادها الحكمان “عبد الحميد الحمري” حكما أولا، و”إبراهيم البرعصي” حكما ثانيا.

نتائج الفترات الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النصر بنتيجة 12 مقابل 9 نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة الأهلي بنتيجة 14 مقابل 7 نقاط.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة الأهلي بنتيجة 12 مقابل 5 نقاط.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة النصر بنتيجة 20 مقابل 8 نقاط.

هذا ويشارك في بطولة النخبة الأولى لفئات براعم تحت 14 عام خمسة فرق وهي، النصر، الأهلي بنغازي، الهلال،النجم الأزرق، وخالد بن الوليد، في حين ينص نظام البطولة والتي هي من مرحلة واحدة صعود الأول والثاني لخوض المباراة النهائية.(وال ـ بنغازي) س إ

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