السد يحصد أول 3 نقاط على حساب الزويتينة

سلوق 25 إبريل 2021 (وال) نال فريق السد أول ثلاث نقاط له في بطولة عمر المختار التنشيطية لشهر رمضان الكريم على حساب فريق الزويتينة، في أول مباراة يخوضها في المنافسة؛ وذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في مرمى الزويتينة.

فيما سنحت الفرصة لمهاجمي الزويتينة بالوصول لمرة واحدة لشباك السد، وذلك عن طريق ضربة جزاء تحصل عليها في الشوط الثاني من المباراة وبصافرة الحكم “إبراهيم البرعصي” انطلقت مجريات اللقاء.

حيث باشر السد منذ بداية الشوط الأول بتكثيف تواجد مهاجميه بالقرب من مرمى الزويتينة بحثا عن المبادارة بتسجيل الهدف الأول وبالفعل استطاع اللاعب “محمود الزوي” هز شباك الخصم لمرتين متتالتين في الشوط الأول وذلك بعد استغلاله لتمريرات لاعبي الوسط لينتهي الشوط الأول بهدفين لصالح السد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزويتينة المحافظة على شباكه ومحاولة تقليص الفارق عن طريق استغلال بعض الهجمات العكسية ولكن مهاجم السد ” محمد الشيخي ” اقتنص الفرصة، وتمكن من تسجيل ثالث أهداف فريقه في الربع الأول من الشوط الثاني ليجعل تقليص الفارق أمرا صعبا على الخصم وتوالت هجمات السد على مرمى الزويتينة حتى تمكن في إحداها اللاعب ” محمد سالم ” من إضافة الهدف الرابع في الدقائق العشرين الأخيرة من الشوط الثاني.

ورغم هذه النتيجة لم يفقد فريق الزويتينة أمله في الوصول إلى شباك السد حيث تحصل على ركلة جزاء قام بتنفيذها اللاعب ” خالد علي” سكنت شباك حارس مرمى السد وجاء عقب ذلك خامس اهداف السد عن طريق اللاعب “الحسين الحمروش” في دقائق المباراة الأخيرة تلته صافرة البرعصي معلنة عن انتهاء اللقاء بنيل السد 3 نقاط فيما تجمد رصيد الزويتينة بعد ثاني خسارة له في البطولة .

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية _ عبر مدرب فريق السد عن امتنانه لنادي الحرية واللجنة التحضيرية لدوري عمر المختار التنشيطي لشهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الهدف الأول من هذه البطولة والمساهمة بها هو خلق جسر للتواصل بين الأندية وتفعيل الدور الاجتماعي للأندية، مشيدا بدور إدارة نادي الحرية، على استضافة هذه البطولة ورعايتها وإضاف أن الأجواء في هذه البطولة كانت ودية وأخوية. (وال ـ سلوق) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال