بمشاركة 10 فرق.. انطلاق بطولة لناشئي كرة القدم في بنغازي

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة بنغازي أمس السبت انطلاق بطولة لناشئي كرة القدم بالمدنية، وذلك تحت إشراف الاتحاد الفرعي للعبة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال، عبد المنعم السعيطي، عضو المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي أن البطولة تحمل اسم بطولة الاتحاد الفرعي لناشئي مواليد 2010 و2011.

وأوضح ان البطولة جاءت بمشاركة عشر فرق قسمت على مجموعتين وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرباعي.

وأشار إلى أن كل فريق يشارك بتسعة لاعبين في حين تم تحديد نصف الملعب ليناسب الناشئين.

وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 3 مباريات تفوق فيها الأهلي على أكاديميه فينسيا 4-0 و التحدي على أكاديميه قوول 7-0 وتفوق النصر على السد 4-2.