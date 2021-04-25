الاتحاد والأهلي طرابلس قمة المباريات وديربي العاصمة الأول .. مباراة طال انتظارها لأهميتها وقوتها وجمال أهدافها.

مباراة تسبقها عاصفة من الأمنيات والتحليلات والتوقعات من جماهير الفريقين، ورغم غياب الجمهور إلا أن الشغف يبقى دائما هو المسيطر على مثل هذه المباريات، الاتحاد صاحب الضيافة بقيادة مدربه أسامة الحمادي جهز فريقه للظفر بالنقاط الثلاث والانفراد بصدارة المجموعة التي يتساوى فيها مع الأهلي طرابلس في المركز الأول، وعلى الطرف الآخر الأهلي طرابلس بقيادة المصري طلعت يوسف تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في الفوز وإرضاء جماهيره التي تنتظر النقاط الثلاث بعد التعاقدات الكبيرة التي أجراها الفريق مع انطلاق الموسم الحالي.

ديربي العاصمة الرمضاني الذي سيقوده الفضيل كان ولازال وسيبقى الأقوى والأفضل بين كل المباريات المحلية بتاريخه ولاعبيه الذي سجلوا حضورهم فيما سبق…. فلمن ستكون الكلمة في سهرة ليلة المنتصف من رمضان المبارك.

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