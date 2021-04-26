نشاط رمضاني بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بنغازي

بنغازي 26 إبريل 2021 (وال) أقامت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بنغازي، نشاطا رمضانيا يشمل العديد من الألعاب الرياضية ” كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج ” إلى جانب مسابقة ثقافية رياضية.

هذا وحدثنا رئيس مكتب النشاط بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بنغازي السيد “عبدالباسط السعيطي” :- بأن هذا النشاط ،أقيم لأول مرة في قسم كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بنغازي ، هو نشاط متكامل بدون دعم ولا امكانيات.

وبين ” السعيطي ” أن هذا النشاط ، ابتدأ منذ الأسبوع الأول لشهر رمضان، وتمت إقامته على ملاعب مدرسة الزهرات مباريات كرة القدم بمشاركة 12 فريق.

ووضح ” السعيطي” إلأى أنهم قد توصلوا إلى الدوري الرباعي والذي سيكون خلال الأسبوع القادم.

وفيما يخص مسابقة الشطرنج قال “السعيطي” أقيمت بمشاركة (7) طلاب وبإشراف من قبل الاتحاد الفرعي للشطرنج.

وقال ” السعيطي” أن المسابقة الخاصة بتنس الطاولة ، كانت بمشاركة 16 لاعب تأهل أربعة فائزين من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية .

وأشار ” السعيطي” أنه ستوزع خلال الأسبوع القادم ، الأسئلة الثقافية والرياضية، وهي مقسمة كالتالي (60) سؤال ثقافي و (5 ) أسئلة رياضية علما بأن النتيجة ستكون عن طريق القرعة.( وال ـ بنغازي) ر ع

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