اخبار الرياضة

نشاط رمضاني بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بنغازي

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

بنغازي 26 إبريل 2021 (وال) أقامت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بنغازي، نشاطا رمضانيا يشمل العديد من الألعاب الرياضية ” كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج ” إلى جانب مسابقة ثقافية رياضية.

هذا وحدثنا رئيس مكتب النشاط بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بنغازي السيد “عبدالباسط السعيطي” :- بأن هذا النشاط ،أقيم لأول مرة في قسم كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بنغازي ، هو نشاط متكامل بدون دعم ولا امكانيات.

وبين ” السعيطي ” أن هذا النشاط ، ابتدأ منذ الأسبوع الأول لشهر رمضان، وتمت إقامته على ملاعب مدرسة الزهرات مباريات كرة القدم بمشاركة 12 فريق.

ووضح ” السعيطي”  إلأى أنهم قد  توصلوا إلى الدوري الرباعي والذي سيكون خلال الأسبوع القادم.

وفيما يخص مسابقة الشطرنج قال “السعيطي” أقيمت بمشاركة (7) طلاب وبإشراف من قبل الاتحاد الفرعي للشطرنج.

وقال ” السعيطي” أن المسابقة الخاصة بتنس الطاولة ، كانت  بمشاركة 16 لاعب تأهل أربعة فائزين من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية .

وأشار ” السعيطي” أنه ستوزع خلال الأسبوع القادم ، الأسئلة الثقافية والرياضية، وهي مقسمة  كالتالي (60) سؤال ثقافي و (5 ) أسئلة رياضية علما بأن النتيجة ستكون عن طريق القرعة.( وال ـ بنغازي) ر ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك