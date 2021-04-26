للمرة الرابعة على التوالي .. السيتي يتوج بلقب رابطة المحترفين

توج مانشستر سيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين “كاراباو” بفوزه في النهائي على توتنهام بهدف دون مقابل وسط حضور 8 آلاف مشجع على ملعب ويمبلي في لندن .

وتمكن السيتي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والثمانين عن طريق المدافع إيميريك لابورت ليحرم السبيرز من التتويج بأول ألقابه بقيادة مدربه الشاب رايان مايسون الذي عين الأيام الماضية خلفاً لجوزيه مورينيو .

ليعزز السيتزن رصيد ألقابه في رابطة المحترفين إلى ثمانية بطولات معادلاً رقم ليفربول ومحافظاً على اللقب في أربعة مواسم متتالية .

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