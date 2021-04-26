اخبار الرياضة

للمرة الرابعة على التوالي .. السيتي يتوج بلقب رابطة المحترفين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج مانشستر سيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين “كاراباو” بفوزه في النهائي على توتنهام بهدف دون مقابل وسط حضور 8 آلاف مشجع على ملعب ويمبلي في لندن .

وتمكن السيتي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والثمانين عن طريق المدافع إيميريك لابورت ليحرم السبيرز من التتويج بأول ألقابه بقيادة مدربه الشاب رايان مايسون الذي عين الأيام الماضية خلفاً لجوزيه مورينيو .

ليعزز السيتزن رصيد ألقابه في رابطة المحترفين إلى ثمانية بطولات معادلاً رقم ليفربول ومحافظاً على اللقب في أربعة مواسم متتالية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك