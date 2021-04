نادال يتوج ببطولة برشلونة للمرة الثامنة

توج الإسباني رافائيل نادال ببطولة برشلونة للمرة الثانية عشرة في مسيرته الإحترافية بعد فوزه الصعب على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وأنتهت المجموعة الأولى لصالح الماتادور الإسباني بستة أشواط مقابل أربعة، إلا أن اللاعب اليوناني استطاع حسم المجموعة الثانية بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، لتتجه المباراة إلى مجموعة حاسمة واصل خلالها نادال تألقه بسبعة لخمسة في نهائي استغرق من المصنف الثالث قرابة ثلاثة ساعات وتسعة وثلاثين دقيقة .

ليعود نادال إلى سكة البطولات بعد غياب ليصعد إلى التنصيف الثاني عالمياً خلف نوفاك دجوكوفيتش ومتقدماً على الروسي دانييل ميديفيديف .

