غريزمان يواصل التألق في الليغا

حقق برشلونة فوزاً صعباً خارج قواعده أمام مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاسيراميكا ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الليغا.

وأفتتح فياريال التسجيل بعد خطأ دفاعي أستغله النيجيري صامويل شكويزي بحلول الدقيقة السادسة والعشرين، وعدل أنطوان غريزمان النتيجة لبرشلونة بعد مرور دقيقتين بطريقة رائعة، وعاد غريزمان ليسجل الهدف الثاني لفريقه مستغلاً خطأً دفاعياً فادحاً للغواصات الصفراء .

ليرفع برشلونة رصيده إلى أحدى وسبعين نقطة في المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة، فيما توقف فياريال عند تسع وأربعين في المرتبة السابعة .

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