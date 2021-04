أتالانتا يصعد لوصافة الكالتشيو مؤقتاً

صعد أثالانتا إلى المركز الثاني بصورة مؤقتة بإكتساحه ضيفه بولونيا بخماسية دون مقابل ضمن الجولة الخامسة والعشرين .

وأفتتح روسلان مالينوفسكي أول أهداف المباراة بعد عمل ثنائي مع لويس موريل في الدقيقة الثانية والعشرين، وعزز لويس موريل التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين من علامة الجزاء، وأضاف أتالانتا الهدف الثالث بواسطة ريمو فريلير قبل أن يزيد دوفان زاباتا تقدم فريقه بالهدف الرابعة ويختتم الروسي أليكسي ميرانشوك الخماسية في الدقيقة الثالثة والسبعين .

ليرفع أتالانتا رصيده إلى ثمانية وستين نقطة في المركز الثاني مؤقتاً في إنتظار مواجهة ميلان ولاتسيو التي ستقام مساء اليوم .

