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بلباو يوقف تقدم الروخي بلانكوس في الليغا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سقط أتلتيكو مدريد خارج أرضه أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف على ملعب سان ماميس في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا .

وتقدم الفريق الباسكي بهدف أليكس بيرينجور في الدقيقة الثامنة، إلا أن ستيفان سافيتش عدل النتيجة للروخي بلانكوس في الدقيقة السابعة والسبعين، وسجل بلباو هدف الفوز في الدقيقة السادسة والثمانين عن طريق إينييجو مارتينيز، لتنتهي المباراة بفوز غال لأتلتيك بلباو رفع خلاله رصيده إلى أحدى وأربعين نقطة في المركز العاشر، فيما توقف أتلتيكو مدريد عند ثلاثة وسبعين نقطة في الصدارة لكنه أصبح مهدداً بفقدانها لصالح برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة أمام غرناطة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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