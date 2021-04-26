قمة واعدة في الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

الديربي عاد بعد غياب بأجوائه وصراعاته المرتقبة.. الأهلي طرابلس يلتقي جاره الاتحاد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لفض الشراكة وتحقيق خطوة حقيقية نحو التأهل للدور الرباعي.

لاصوت يعلو على صوت الديربي في طرابلس هذه الأيام فبعد الإفطار يتجه مشجعو الأهلي والاتحاد لمقرات أنديتهم لمتابعة التدريبات وتقديم الدعم للاعبين قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والتي غابت لعامين جراء توقف الدوري عام 2019.

غيابات الفريقين تتمثل في الثنائي ربيع اللافي من الأهلي طرابلس وطلال فرحات من جانب الاتحاد بسبب الإصابة بينما ستكون بقية الأسماء حاضرة في تشكيلة المدربين طلعت يوسف وأسامة الحمادي.

الديربي دائما لا يخضع للتوقعات القتال منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية سيحدد هوية الفريق في نهاية المطاف.. والأهم من كل ذلك أن قمة فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد ستحظى بمتابعة كبيرة من داخل وخارج ليبيا وهذا مايحتم على لاعبي الفريقين الالتزام والتركيز بالدرجة الأولى على تقديم مستوى فني عالي.

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