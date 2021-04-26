انطلاق بطولة فرعي بنغازي للفئات السنية

انطلقَ في مدينةِ بنغازي دوري كأسِ الاتحادِ الفرعي للناشئين من مواليدِ 2009 و2010 في الملعبِ الجانبِي للمدينَةِ الرياضيَّة بنغازي

الدوري يشهدُ مشاركةَ عشرَة فرق وذلكَ لتنشيطِ هذهِ الفئة خلالَ شهرِ رمضان المبارك.

وفي نتائجِ اليومِ الأول نجحَ الأهلي بنغازي في تحقيقِ الفوزِ على فينيسيا بأربعةِ أهدافٍ دونَ مقابل وتفوّقَ التحدي على أكاديميةِ قول بسبعةِ أهدافٍ دونَ ردّ بينما تخطَّى النصر السدّ بأربعةِ أهدافٍ مقابلَ هدفَين.

ويسعى القائمون على فرعي بنغازي لتنظيم المسابقة واكتمالها خلال شهر لكي تعود بالفائدة على الفئات السنية ببنغازي.

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