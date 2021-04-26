فريق الهلال يدك شباك الأخضر بثلاثية نظيفة

البيضاء 26 إبريل 2021 (وال) دك فريق الهلال الأول لكرة القدم شباك مستضيفه الأخضر بثلاثية نظيفة، وذلك لحساب الأسبوع الثامن ذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

المباراة التي جرت – أمس الأحد – أدارها الحكم ( خليل سنان )، دخلها الفريقان وكل منهما يمني نفسه تفادي الآخر ، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والقوية، خاصة الأخضر المنتشي بانتصاراته المتتالية، والمحمل بـ 18 نقطة، فيما سعى الهلال المحملة قبل بداية هذه المقابلة بـ 14 نقطة إلى تشديد الخناق وملاحقة الأخضر بلائحة ترتيب المجموعة.

مهرجان أهداف الهلال الثلاثة أستهله هدافه ( فيصل البدري )،وذلك بعد مرور (30) دقيقة أثر تلقيه كرة عرضية متقنة ملعوبة من (إسماعيل الحاسي)،ليعلن بذلك ( البدري ) عن ولادة أول أهداف اللقاء، والهدف الثامن له على مستوى المسابقة الليبية هذا العام.

المد الهجومي للهلال لم يتوقف ، حتى وإن تقدم الأخضر إلى منطقة جزاء الهلال، باحثاً عن تعديل الأمور، قبل أن تأخذ مجرى آخر، ومع مطلع الدقيقة (37) أضاف لاعب الوسط ( مصطفى التاجوري ) الهدف الثاني، وذلك بضربة رأسية محكمة، كان خلفها المهاجم ( أنس المصراتي ).

في النصف الثاني من المواجهة، حاول الأخضر العودة للمباراة من جديد ، وأصبح يبحث عن تقليص الفارق ، لكنه اصطدم بتكتل دفاعي متين ، وفريق منظم على مستوى خطوطه الثلاثة ، وحملت الدقيقة (70) الجديد للهلال ، حيث وقع المهاجم ( أنس المصراتي ) على ثالث أهداف المباراة ، منهياً بذلك اللقاء بتفوق هلالي مستحق.

وبهذه النتيجة المستحقة رفع فريق الهلال الضيف لكرة القدم رصيده من النقاط إلى (17) نقطة، في حين تجمد رصيد فريق الأخضر عند النقطة (18). (وال ـ البيضاء ) س إ

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