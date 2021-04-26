بهدف ( بوعجيلة ) النصر يعتلي صدارة المجموعة الأولى

بنغازي 26 إبريل 2021 (وال) قاد اللاعب ( مهند بوعجيلة ) فريقه النصر للفوز على ضيفه دارنس بنتيجة هدف وحيد، وذلك في إطار ذهاب الجولة الثامنة لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الأحد – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

صافرة دولية المباراة التي قادتها صافرة دولية متمثلة في الحكم الدولي ( محمد الشحومي ) وساعده كل من، مساعد أول الدولي ( إبراهيم أبو كوز )، ومساعد ثان ، ( أحمد أشتيوي )، (ومحمد يونس ) حكماً رابعاً، كان فيها النصر الطرف الأفضل بالشوط الأول، مشكلاً أكثر من هجمة خطرة على مرمى الحارس ( هارون طارق ).

في المقابل دارنس، لم يتخط منتصف الملعب ، وظل باحثاً عن الحد من خطورة النصر،وعند الدقيقة (3) أضاع لاعب النصر (فايز الشيخي) هدف مؤكداً مصوباً كرة قوية مرت بجوار القائم الإيسر لحارس دارنس، ومع مطلع الدقيقة (6) لم يفلح المهاجم ( عزو بنينه ) في التسجيل وهو في حالة شبة إنفراد، عندما كان مواجهاً للمرمى، فمرت تسديدته برداً وسلاماً على الحارس (هارون طارق ).

النصر واصل الهجوم، من أجل هز شباك دارنس، المكتفي بالتكتل الدفاعي، وعند الدقيقة (31) أبعد الحارس ( هارون طارق ) الكرة الحرة المباشرة التي نفذها اللاعب ( صدام الورفلي ).

ركلة جزاء ضغط النصر المستمر أتى بالجديد، حيث احتسب حكم اللقاء الدولي (محمد الشحومي ) في الدقيقة (37) ركلة جزاء للنصر إثر عرقلة المحترف النيجيري ( أحمد فاروقا ) من قبل المدافع ( مهند المنصوري )، تقدم لها ( مهند بوعجيلة )واضعاً كرته داخل شباك الحارس( هارون طارق ) واضعاً النصر في المقدمة.

هدف ( مهند بوعجيلة ) أعطى لاعبي النصر نجاعة كبرى في التحرك أكثر نحو مرمى ( هارون طارق )،وعند الدقيقة(39) أضاع صاحب الهدف الأول هدف ثان مؤكد، بعد أن استقبل الكرة من النيجيري ( أحمد فاروقا ) الذي بدوره قدم فاصل مهاري من الجهة اليمنى ممرراً الكرة، لتجد أيادي ( هارون طارق ) مبعدها إلى ركنية، لتنتهي بعدها مجريات الحصة الأولى بهدف من ركلة جزاء.

بوعجيلة والكرة البينية في الشوط الثاني ، لم يطرأ جديد على نتيجة المباراة ، إذ حاول دارنس الذي تحرر من التكتل الدفاعي تعديل الكفة، فيما سعى النصر إضافة هدف ثاني، وعند الدقيقة (52) حاول ( مهند بوعجيلة ) مجدداً الوصول إلى شباك دارنس، والتي فيها صوب كرة وجدت الحارس ( هارون طارق )، في المقابل تقدم دارنس نحو مرمى ( إسلام الهرام )، ومرت تصويبة ( علي دخيل ) بمحاذاة القائم الأيسر للحارس ( إسلام الهرام )، وذلك عند الدقيقة (59).

وفي الدقيقة (79) ومن هجمة مرتدة لفريق دارنس، وصلت الكرة للاعب (علي أسويسي ) الذي راوغ المدافع ( عبد الله الشريف )، لكن تصويبته وجدت تمركز صحيح من الحارس ( إسلام الهرام )، رد عليه النصر بتصويبه في الدقيقة (85) للمهاجم البديل ( عامر التاورغي ) مرت بجانب القائم الإيسر للحارس ( هارون طارق ).

وفي آخر أنفاس المباراة مرر ( مهند بوعجيلة ) كرة بينية للمهاجم (عامر التاورغي )، والذي بدوره راوغ حارس المرمى بطريقة جميلة ، لكنه لم يفلح في إيداع الكرة الشباك، لتنتهي بعدها مجريات اللقاء بتفوق النصر بهدف ( مهند بوعجيلة ).

استبدالات الفريقين

قام مدرب النصر المصري ( محمد عودة ) خلال المباراة بعدد أربعة تغييرات،حيث أشرك كل من ( عامر التاورغي ) بدلاً من ( محمد جمعة )، و (خطاب النجار ) بديلاً من ( عزو بنينه )، فيما زج بكل من ( إدريس الضراط ) مكان ( صدام الورفلي )، و ( مروان سوانغا ) بدلاً من النيجيري ( أحمد فاروقا). مدرب دارنس التونسي (هشام نصيبي ) قام بأجراء تغيران ، حيث أشرك اللاعب ( إدريس جمال ) بدلاً من ( محمد المهدي )، بالإضافة إلى دخول ( محمد محمود ) بديلاً من ( علي فزان ).

ركنيات ومخالفات

هذه المقابلة شهدت طيلة الـ 90 دقيقة فيها عدد ( 8) ركنيات ، وجميعها كانت لفريق النصر ، حيث تحصل النصر على عدد (5) ركنيات في الشوط الأول، وعدد (3) في الشوط الثاني، أما على مستوى المخالفات ، فقد أحتسب حكم اللقاء الدولي (محمد الشحومي ) عدد(19) مخالفة لصالح النصر، فيما أحتسب عدد (21) مخالفة لفريق دارنس الضيف.

إنذارات الفريقين

هذا وأشهر حكم المقابلة الدولي ( محمد سعد الشحومي ) الكرت الأصفر في (7) مناسبات، فالنصر تحصر على (4) كروت صفراء تقاسمها كل من مساعد المدرب ( طلعت محرم ) و (مهند بوعجيلة ) و ( صلاح فكرون) بالإضافة إلى ( إدريس الضراط )، في حين تحصل المدرب التونسي ( هشام نصيبي ) و ( علي دخيل ) إضافة إلى إبراهيم الجارح ) .

وبهذا الفوز رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى (19) نقطة، محتلاً بها صدارة ترتيب المجموعة الأولى ، فيما تجمد رصيد دارنس الضيف عند النقاط (4) متواجد بها في الترتيب (11) بالمجموعة ذاتها.( وال ـ البيضاء) س إ

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