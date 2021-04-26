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الاتحاد الليبي للرماية يعلن عن باب الترشيح لمنصب لجنة الرياضيين

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 26 أبريل 2021 (وال) -أعلن مجلس إدارة الإتحاد الليبي للرماية، عن فتح باب الترشح لمنصب لجنة الرياضيين.

وذلك وفق الشروط التالية:

-أن يكون ليبي الجنسية.

-أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

-أن يكون من الرماة المسجلين والمزاولين لرياضة الرماية أثناء الترشح.

-أن يكون رئيس اللجنة متحصل على بطاقة دولية.

-خطاب تزكية من النادي التابع له .

على أن تقدم ملفات الترشح أثناء فترة الدوام الرسمي بمقر مدرسة الرماية الرياضية طرابلس، أو عن طريق إرسال الملفات على البريد الإلكتروني للإتحاد ([email protected] ) في الفترة من (28 أبريل إلى 16 مايو 2021م). وحددت الجلسة الانتخابية لاختيار رئيس و أعضاء لجنة الرياضيين، يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021م على تمام الساعة (12:00) ظهرا بقاعة المحاضرات بمدرسة الرماية الرياضية طرابلس. (وال ـ طرابلس) س خ

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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