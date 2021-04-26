الأهلي بنغازي: الدبيبة يتعهد بحل أزمة سفر فريقنا الأول إلى الجزائر

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أعلن النادي الأهلي بنغازي، الإثنين، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، تدخل وتعهد بحل مشكلة سفر النادي الأهلي، تقديم الدعم الكامل للفريق الأول لكرة القدم في تمثيله للوطن في مشاركته الأفريقية.

أتى ذلك، بعد أن طالب النادي الأهلي رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته والتدخل، بسبب رفض شركة الخطوط الجوية الليبية، تسيير رحلة خاصة تقل الفريق الأول إلى الجزائر.

ووجه الأهلي الشكر لرئيس الحكومة على تدخله العاجل لإنهاء هذه الأزمة في هذا الوقت الذي يُقبل فيه على مواجهة وفاق سطيف الحاسمة، في إطار الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأهلي استنكر، في بيان، ما قامت به إدارة الخطوط الليبية في طرابلس، برفضها تسيير رحلة خاصة تقل النادي الأهلي إلى الجزائر، والتي من المقرر لها أن تكون اليوم الإثنين.