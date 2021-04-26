اخبار الرياضة

الهلال يوقف سلسلة انتصار الأخضر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أوقف الهلال سلسلة انتصارات الأخضر بعدما حقق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لحساب الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتعد هذه الخسارة الأولى للأخضر هذا الموسم بعد ست انتصارات  متتالية في المجموعة الثانية .

وسجل للهلال فيصل البدري في الدقيقة 31 ومصطفى التاجوري في الدقيقة 38 وأنس المصراتي في الدقيقة 70 .

وتوقفت المباراة بعد هدف الهلال الثالث بعد نزول جماهير الأخضر لأرضية الملعب.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال غلته من النقاط إلى 17 بينما توقف رصيد الأخضر عند 18 نقطة.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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