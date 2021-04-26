ديربي العاصمة.. تاريخ حافل بالإثارة والندية بين الأهلي طرابلس والاتحاد

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تشهد العاصمة طرابلس مساء اليوم الإثنين مواجهة نارية من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين الأهلي طرابلس والاتحاد في قمة الجولة الثامنة من المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، لانتزاع النقاط الثلاث والتربع على عرش صدارة المجموعة.

ويدخل الفريقان المواجهة وفي جعبة كل منهما 15 نقطة، وفي حال فوز أحدهما بالمباراة سينفرد بصدارة المجموعة الأولى من الدوري.

ويغيب عن اللقاء المهم من كلا الفريقين ربيع اللافي من الأهلي طرابلس وطلال فرحات من جانب الاتحاد بسبب الإصابة.

ويعد دربي طرابلس احد اهم المواجهات في الكرة الليبية لما للفريقين من قاعدة شعبية كبيرة ومشجعين في مختلف المدن الليبية.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم محلي يقوده حكم الوسط عبد الله الفضيل بعد تعذر تواجد طاقم أجنبي لإدارة المواجهة.

ويعود تاريخ مواجهات عملاقي الكرة الليبية في الدوري الليبي الممتاز الى ما يقرب 57 عام التقي خلالها الفريقين عشرات المباريات وفِي مختلف ملاعب ليبيا وشهدت احداث مثيرة ونديه لا يمكن وصفها

وبالعودة الىً اول لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المحلي نجد ان التفوق كان للاتحاد بنتيجة 3-2 حيث سجل للفائز محمد الخمسي و المهدي السوكني ورجب الأحول بينما سجل اهداف الاهلي طرابلس حسن السنوسي والمنجي الحداد وذلك بتاريخ 25-10-1963 في مباراة احتضنها الملعب البلدي طرابلس وبإدارة طاقم تحكيم اجنبي توسطه الانجليزي كولون

ونجح الاهلي طرابلس في تحقيق الفوز ايابا على غريمه التقليدي بعد ان هزمه2-1بتاريخ 22-12-1963 سجل للفائز الإنجليزيان وتسون وويكنز بينما سجل للاتحاد رجب الأحول.

وفي ثاني نسخ الدوري الليبي موسم 64-65 تفوق الاتحاد ذهابا 0-2 وحسم التعادل موقعه الاياب 0-0 وهو اول تعادل في تاريخ مواجهات الغريمين في المسابقة المحلية.

وتواصلت الإثارة والمتعة موسم 65-66 ونجح الاتحاد في حسم مباراتي الذهاب والإياب تواليا 0-1 و 3-2. وتعادل الفريقين 1-1 ذهابا موسم 66-67 وتفوق الاتحاد ايابا 2-1.

وسجل الاتحاد أكبر فوز في الدربي موسم 67-68 بانتصاره 4-0 وانتهت مباراة الاياب بالتعادل 1-1 وتفوق الاتحاد ذهابا وإيابا موسم 68-69 بذات النتيجه 1-0.

وفي موسم 1969-1970 تعادل الفريقان 0-0 في افتتاح الموسم وتفوق الاتحاد ايابا 2-0 وفِي موسم 70-71تعادل الفريقين ذهابا 0-0 وحقق الاهلي طرابلس الفوز إيابا 3-2.

وتبادل الفريقين الفوز موسم 71-72 حين تفوق الاتحاد ذهابا 3-2 وفاز الاهلي طرابلس إيابا 1-0 وتعادل الفريقين ذهابا وإيابا 0-0 موسم 72-73.

وخلال مسابقة 73-74 حقق الاهلي طرابلس الفوز ذهابا وإيابا بنتجة 2-0، وتعادل الفريقين موسم 74-75ذهابا وإيابا 0-0 ،1-1 وتفوق الاهلي طرابلس موسم 75-76 وانتصر على المنافس الدائم ذهابا وإيابا 2-1 و1-0 .

موسم 77 حقق الاتحاد الفوز ذهابا 1-0وحسم التعادل لقاء الاياب 0-0والتقى الفريقين في مباراة فاصله تفوق فيها الاتحاد بضربات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الاصلي 0-0.

وعادت مباريات الفريقين موسم 77-78 وحسم التعادل السلبي مباراتي الذهاب والإياب وتجدد التعادل 0-0 خلال موسم 1979 الملغي.

وبعد توقف لسنوات التقى الفريقين موسم 85-86 وانتهى الذهاب 0-0وتفوق الاتحاد ايابا 2-1 وفِي موسم 1987 انتهي مواجهتهم 0-0.

والتقى الفريقين مجددا موسم 88 وحقق الاهلي طرابلس الفوز 1-0 وعاد الاهلي طرابلس وتفوق موسم 1989 بنتيجة 2-1.

موسم 1990 تعادل الفريقين ذهابا 1-1 وتفوق الاتحاد 2-0 ايابا، وفي موسم 1991 التقيا في رباعي البطولة فاز الاتحاد بملعب طبرق 1-0 وتعادل الفريقين 1-1 بملعب البيضاء حقق الاهلي طرابلس الفوز موسم1992 بنتيجة 1-0.

والتقي الغريمان التقليديان في3 مناسبات موسم 1993 حيث تعادلا ذهابا وإيابا بنتيجة 0-0 والتقيا في ذات الموسم في نهائي البطولة وحقق الاهلي طرابلس الانتصار 2-0 على أرضية ملعب بنغازي.

وشهد موسم 1994 لقاء الفريقين في نهائي البطولة وتوج الاهلي باللقب بعد فوزه 1-0 بملعب طرابلس.

والتقي الفريقين موسم 1995 في مباراة واحدة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وحقق الأهلي طرابلس الفوز موسم 1996 بنتيجة 1-0.

وعادت مباريات الفريقين عام 2000 في الدور النصف نهائي وتأهل الاهلي علي حساب الاتحاد بضربات الترجيح 4-2بعد التعادلين الوقت الاصلي 1-1.

وفي موسم 2001تبادل الفريقين الفوز ذهابا 2-0 للأهلي طرابلس وإيابا 2-1 للاتحاد وفِي موسم 2002 فاز الاتحاد 1-0ذهابا وخسر الاياب 1-0، وفي موسم 2003 تعادل الفريقين ذهابا0-0 وفاز الاتحاد 2-0ايابا.

موسم 2004 حقق الاتحاد التفوق ذهابا 1-0 وايابا2-0 وفِي موسم 2005 فاز الاتحاد 2-0ذهابا وانتهى لقاء الاياب 1-1.

ويعد موسم 2006 من المواسم التي قد لا تتكرر حيث التقي الفريقين في 4 مناسبات انتهت جميعها بالتعادل على التوالي 0-0 ، 2-2، 0-0 ،1-1.

موسم 2007 شهد تفوق الاتحاد ذهابا 2-0 وإيابا 1-0 وحسم التعادل مباراتي الفريقين موسم 2008 بنتيجة 1-1و2-2 وحقق الاتحاد الفوز بمباراتي موسم2009 ذهابا 2-1 وإيابا 2-0.

أما موسم 2010 فحقق الاتحاد الفوز ذهابا وإيابا بذات النتيجة 2-1 وحقق الفوز في مسابقه موسم 2011 الذي توقف بنتيجة 1-0.

موسم2014 شهد مواجهة واحدة بين الفريقين حسمها الاهلي طرابلس 1-0 وفِي موسم 2016 حقق الاتحاد الفوز 2-0 وفِي موسم 2018 كانت اخر الموجهات بين الفريقين حيث تعادلا 1-1 في المباراة الاولى وتفوق الاهلي طرابلس 3-2 في اللقاء الثاني.