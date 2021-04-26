ليبيا تواجه السودان في تمهيدي كأس العرب

وضع تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في الدوحة نهاية العام الجاري منتخبنا الوطني في مواجهة منتخب السودان في الدور التمهيدي للبطولة.

وبحسب اللجنة المنظمة فقد تم تصنيف المنتخبات على حسب تصنيف الفيفا حيث تأهلت سبعة منتخبات لخوض غمار النهائيات دون لعب الدور التمهيدي للبطولة التي ستقام على الملاعب المونديالية وهي منتخبات قطر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا.

يذكر أن قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021 ستجرى مساء يوم الثلاثاء بحضور عدد محدود بسبب الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كوفيد 19.

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