نادي الأخضر يعتذر عن الأحداث التي رافقت مباراة الهلال 

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أعلن نادي الأخضر اليوم الإثنين عن الأحداث التي صاحبت لقاء فريقه أمس الأحد أمام ضيفه الهلال والتي انتهت لصالح الهلال 3-0 لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة اعتداء عدد من جماهير الأخضر على الطاقم التحكيمي بعد هدف الهلال الثالث في الدقيقة 70 مما تسبب في إيقاف اللقاء.

وذكر نادي الأخضر في بيان له :“هذه أحكام كرة القدم بلذة الفوز ومرارة الخسارة ولكن نبقى نبراس لحسن الضيافة ومن شيمنا ككبار الاعتذار”.

وتابع الأخضر في بيانه :“إن ما رافق المباراة من بعض التجاوزات تحدث عادة في أغلب الدوريات سواء العربية أو العالمية ويحدث ما هو أشد في دورينا المحلي”، بحسب وصفهم.

وواصل الأخضر :“الأخطاء التحكيمية التي أثرت على سير المباراة تسببت في الشحن الزائد وإن كنا نظن أن هذه الأخطاء المؤثرة هي غير مقصودة”.

وأكد الأخضر أنه كان حريصًا بمسؤوليه وطاقمه الفني والإداري ولاعبيه وجماهيره ومسؤولي الأمن على سلامة الطاقم التحكيمي وأسرة نادي الهلال لأنه واجب.

وختم بيانه بالاعتذار لكافة الوسط الرياضي والطاقم التحكيمي ولنادي الهلال عما حدث مؤكدا سعيه للمضي قدما في مسيرته الحافلة بالأخلاق وحسن الضيافة.