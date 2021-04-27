الاتحاد والأهلي طرابلس في ليلة رمضانية يقدمان مباراة أسعدت الجماهير الرياضية ويقتسمان نقاطها

طرابلس 27 ابريل 2021 (وال)- قدم فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس لكرة القدم في المباراة التي جرت بينهما الليلة الماضية بملعب طرابلس الدولي أداء أسعد الجماهير الرياضية التي انتظرت لقاء الجوار ضمن مباريات الدوري الليبي الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد التي قادها الحكم عبد الله الفضيل باقتدار وكفاءة عالية بالتعادل بدون أهداف .

وظهر ملعب طرابلس الدولي الذي احتضن المباراة بحلة جميلة سواء من حيث الأرضية أو الإضاءة التي ستمكن لجنة المسابقات من إجراء بقية مباريات الدوري خلال شهر رمضان في الفترة الليلية. (وال- طرابلس)

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