ناغلسمان مدرباً لبايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ توصله لإتفاق رسمي مع مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل ليخلف بذلك المدرب الحالي هانز فليك .

وقال النادي البافاري في بيانه بأن ناغلسمان سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق بداية من يوليو المقبل وسيتم توقيع العقود عقب نهاية الموسم الحالي، وبحسب صحيفة بيلد فإن العقد الذي سيوقعه المدرب الألماني الشاب سيستمر لخمس سنوات حتى ألفين وستة وعشرين .

وكان ناغلسمان قد قاد فريقه لايبزيغ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كما يحتل وصافة البوندسليغا حتى الأن .

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