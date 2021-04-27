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ناغلسمان مدرباً لبايرن ميونيخ

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بايرن ميونيخ توصله لإتفاق رسمي مع مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل ليخلف بذلك المدرب الحالي هانز فليك .

وقال النادي البافاري في بيانه بأن ناغلسمان سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق بداية من يوليو المقبل وسيتم توقيع العقود عقب نهاية الموسم الحالي، وبحسب صحيفة بيلد فإن العقد الذي سيوقعه المدرب الألماني الشاب سيستمر لخمس سنوات حتى ألفين وستة وعشرين .

وكان ناغلسمان قد قاد فريقه لايبزيغ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كما يحتل وصافة البوندسليغا حتى الأن .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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