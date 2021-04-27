بداية دوري الانتصار الرمضاني بمشاركة فرق الدرجة الأولى

انطلقت في طرابلس بطولة الانتصار الودية لكرة القدم بمشاركة أربعة أندية من الدرجة الأولى هي / اتحاد الشرطة واتحاد الجمارك من طرابلس وأبي الأشهر من تاجوراء والعروبة من العجيلات بالإضافة إلى نادي الشط أحد فرق الدوري الممتاز.

وفي افتتاح المسابقة التي تجرى منافساتها على عدة ملاعب منها ملعبي نادي أبوسليم والأهلي طرابلس أنتهى لقاء فريقي أبي الأشهر والعروبة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها.

وفي اللقاء الثاني كان الحوار مثيراً بين الجارين اتحاد الشرطة واتحاد الجمارك حيث نجح أبناء الجمارك في كسب هذا الديربي الخاص بهدفين دون مقابل.

وتقام المنافسات خلال الفترة الليلية وتعتبر هذه البطولة فرصة جيدة للفرق المشاركة من أجل الاستعدادا بصورة أفضل لدوري الدرجة الأولى المزمع انطلاقه في يونيو القادم.

طرابلس

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