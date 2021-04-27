اخبار الرياضة

ميلان يواصل التراجع في الكالتشيو

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب لاتسيو على ضيفه ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأولمبيكو في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي .

وأفتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد مرور دقيقتين عبر الأرجنتيني خواكين كوريا، وعاد اللاعب الأرجنتيني لتعزيز تقدم البيانكوتشيليستي في الدقيقة الحادية والخمسين، وأنهى هداف الفريق تشيرو إيموبيلي آمال الروسونيري للعودة إلى المباراة بإضافة الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق .

ليرفع لاتسيو رصيده إلى أحدى وستين نقطة في المركز السادس مع وجود مباراة مؤجلة أمام تورينو فيما توقف ميلان عند ست وستين نقطة ليتراجع للمركز الخامس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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