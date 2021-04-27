ميلان يواصل التراجع في الكالتشيو

تغلب لاتسيو على ضيفه ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأولمبيكو في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي .

وأفتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد مرور دقيقتين عبر الأرجنتيني خواكين كوريا، وعاد اللاعب الأرجنتيني لتعزيز تقدم البيانكوتشيليستي في الدقيقة الحادية والخمسين، وأنهى هداف الفريق تشيرو إيموبيلي آمال الروسونيري للعودة إلى المباراة بإضافة الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق .

ليرفع لاتسيو رصيده إلى أحدى وستين نقطة في المركز السادس مع وجود مباراة مؤجلة أمام تورينو فيما توقف ميلان عند ست وستين نقطة ليتراجع للمركز الخامس .

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