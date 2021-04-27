سان جيرمان يمدد عقد نافاس

أعلن باريس سان جيرمان تمديد عقد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس حتى صيف ألفين وأربعة وعشرين

وذكر نادي العاصمة الفرنسية في بيانه بأن نافاس جدد عقده مع النادي لموسم إضافي بعدما كان من المفترض أن ينتهي في ألفين وثلاثة وعشرين، مؤكداً بأن النادي يأمل بأن يواصل نافاس مسيرته مع الفريق لسنوات إضافية أخرى .

وخاض الحارس الكوستاريكي أثنتين وسبعين مباراة بقميص فريق عاصمة الأنوار نجح خلالها في الحفاظ على شباكه في أربعة وثلاثين مباراة كما توج مع الفريق بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا والرابطة الفرنسية إضافة إلى كأس السوبر ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويطمح لتكرار هذا الإنجاز خلال الموسم الحالي حيث يخوض سان جيرمان نصف النهائي أمام مانشستر سيتي .

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