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سان جيرمان يمدد عقد نافاس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن باريس سان جيرمان تمديد عقد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس حتى صيف ألفين وأربعة وعشرين

وذكر نادي العاصمة الفرنسية في بيانه بأن نافاس جدد عقده مع النادي لموسم إضافي بعدما كان من المفترض أن ينتهي في ألفين وثلاثة وعشرين، مؤكداً بأن النادي يأمل بأن يواصل نافاس مسيرته مع الفريق لسنوات إضافية أخرى .

وخاض الحارس الكوستاريكي أثنتين وسبعين مباراة بقميص فريق عاصمة الأنوار نجح خلالها في الحفاظ على شباكه في أربعة وثلاثين مباراة كما توج مع الفريق بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا والرابطة الفرنسية إضافة إلى كأس السوبر ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويطمح لتكرار هذا الإنجاز خلال الموسم الحالي حيث يخوض سان جيرمان نصف النهائي أمام مانشستر سيتي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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