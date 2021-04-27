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ليستر سيتي يقترب من التأهل لدوري الأبطال

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاع ليستر سيتي قلب تأخره إلى فوز على حساب ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتأخر ليستر سيتي بهدف عبر الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة الثانية عشرة، وخلال الشوط الثاني عدل البلجيكي تيميوتي كاستاني النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الخمسين، قبل أن يسجل النيجري المتألق كيليتشي إيهياناتشو الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، ليرفع ليستر ستي رصيده إلى أثنين وستين نقطة ليعزز مكانه في المركز الثالث ويقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا فيما توقف كريستال بالاس عن ثمانية وثلاثين نقطة في المركز الثالث عشر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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