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الأهلي بنغازي يسافر إلى الجزائر لخوض مواجهة الصعود بالكونفدرالية أمام وفاق سطيف

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن، النادي الأهلي بنغازي، اليوم الثلاثاء، سفر فريقه الأول لكرة القدم إلى الجزائر، لمواجهة مضيفه الجزائري، وفاق سطيف، غدا الأربعاء، في لقاء مصيري يحدد الفريق المتأهل للدور الربع نهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وقالت إدارة النادي، على منصتي تويتر وفيسبوك: “طائرة فريقنا الأول تقلع إلى دولة الجزائر”، مرفقة الخبر بصور للاعبي الفريق والطاقم الفني، لدى وصولهم إلى مطار بنينا الدولي.

ويحتاج الأهلي بنغازي (7 نقاط) إلى الفوز من أجل ضمان الصعود دون النظر إلى نتائج أخرى، بينما يتعيّن على وفاق سطيف (5 نقاط) الفوز على ضيفه في انتظار فوز أو تعادل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي (9 نقاط) أمام إينيمبا النيجيري (6 نقاط).

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#الكونفدرالية الأهلي بنغازي الجزائر ليبيا وفاق سطيف

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