تعادل سلبي وفرص ضائعة وبطاقة حمراء في دربي طرابلس 

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حسم التعادل السلبي 0- 0 مواجهة الدربي التي جمعت الأهلي طرابلس والاتحاد مساء الإثنين على ملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا التعادل رفع الفريقين رصيدهم من النقاط إلى 16 نقطه في صدارة ترتيب المجموعة الثانية للمسابقة المحلية.

وشهد الشوط الأول من المباراة عدة فرص بدأها الاتحاد في أول الدقائق، كما أضاع الأهلي طرابلس فرصة ثمينة في الدقيقة 07 لم يحسن معتز المهدي استغلالها.

وأضاع ربيع الشادي فرصة محققه للاتحاد في الدقيقة 13 وهو في مواجهة مرمى نشنوش وعاد الأهلي طرابلس لتهديد مرمي الاتحاد في الدقيقة 35 لكن الحارس معاذ اللافي كان بالمرصاد لتسديدة الغنودي.

وواصل الغنودي إهدار الفرص بعد انفراده بشكل كامل بمرمي الاتحاد في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني ذهبت رأسيه معتز المهدي في الدقيقة 56 بعيدة عن شباك معاذ.

وواصل الأهلي طرابلس تهديده وقبل نهاية اللقاء بثواني أخرج الحكم عبد الله الفضيل مدافع الاتحاد جعفر جلودهم بالبطاقة الحمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.