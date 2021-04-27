تقرير | التعادل السلبي يسيطر على لقاء ديربي طرابلس

طرابلس 27 أبريل 2021 (وال)- سيطر التعادل السلبي على لقاء ديربي العاصمة طرابلس بين فريقي الاتحاد والأهلي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة ذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الاثنين – على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

مستوى باهت

هذه المباراة التي قادها الحكم ( عبد الله الفضيل ) لم يرتق مستواها إلى طموحات الفريقين، حيث ظهرت الطرفان بمستوى أقل من المتوسط، ومستوى باهت طوال شوطي المباراة، عدى بعض الفرص الخطرة التي تظهر بين الحين والأخر،خاصة من جانب الأهلي والتي تنقصها اللمسة الأخيرة لتترجم إلى أهداف.

وعند الدقيقة (5) خادع لاعب الاتحاد الجميع مسدداً كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس (محمد نشنوش)، وتدخل المدافع الأيسر (المهدي الهوني) مبعداً الكرة من أمام المهاجم (معتز المهدي ) الذي تباطأ في التسديد بطريقة سريعة، ومع مطلع الدقيقة (11) أرسل ( محمد زعبية ) كرة طويلة باتجاه زميله (ربيع الشادي )، حيث أن الأخير صوب كرته، لكن كرته علت الخشبات الثلاثة للحارس (محمد نشنوش).

تألق اللافي

وشهدت الدقيقة (34) فرصتان خطيرتان لصالح الأهلي ، حيث أخفق المهاجم (يحي الزليتني ) في إيداع كرته شباك الحارس ( معاد اللافي ) الذي تدخل في الوقت المناسب ليبعد الخطر عن مرماه، وتألق بعدها مباشرة الحارس ذاته أمام المهاجم ( محمد الغنودي )، الذي وجد نفسه مواجهاً لمرمى، فتمركز ( معاد اللافي) الجيد حال دون ولوج الكرة الشباك.

وبدأ الأهلي النصف الثاني من المواجهة مهاجماً، وأبطل الحارس (معاد اللافي )الهجمة التي ترأسها المهاجم (معتز المهدي ) الذي بدوره تمكن من المرور من اللاعبان ( عبد العزيز بالريش ) ، و ( المهدي الهوني )، وظهر (معتز المهدي ) مجدداً في الدقيقة (50) عندما أستقبل كرة خلف المدافعين مصوبها بقوة علت عارضة الحارس ( معاد اللافي ).

وذهبت رأسية ( معتز المهدي ) في الدقيقة (56) فوق العارضة، بعدما مررت له من علامة الركنية، في حين أبعد ( ناجي دراه ) تصويبه ( محمد الغنودي ) في الدقيقة (83)، لتنتهي المباراة بين الفريقين دون أن تهتز الشباك، ويضيف كل فريق نقطة إلى رصيده ، ليصبح كل منهما بـ 16 نقطة في ريادة المجموعة الثانية.

ركنيات ومخالفات

هذا وقد شهدت المقابلة عدد (5) ركنيات جميعها كانت من نصيب الأهلي ، حيث تحصل الفريق على عدد ركنيتان خلال الشوط الأول، بينما تحصل الفريق على عدد ثلاثة ركنيات في الشوط الثاني، فيما تحصل الاتحاد على عدد (20) مخالفة أرتكبها لاعبي الأهلي ضده، بينما تحصل الأهلي على عدد (16) مخالفة تسبب فيها لاعبي الاتحاد ضده.

استبدالات

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء شهد العديد من التغييرات ، حيث أجرى مدرب الاتحاد (أسامة الحمادي) عدد (5) تغييرات ، حيث قام بين شوطي اللقاء بإشراك اللاعبان (صهيب بن سليمان و عبد العزيز بالريش ) مكان كل من ( سند الكوري و عبد العز ير الصويعي)، وعند الدقيقة (54) زج باللاعب (علي مادي ) بدلاً من (عبد العزيز بالريش )، وفي الدقيقة (88 ) أدخل كل من محمد الغنيمي و عبد المعز العموري ) بديلاً من ( محمد زعبية ، ومعاد عيسي).

وعلى صعيد المدرب المصري ( طلعت يوسف ) فقد أجرى عدد (3) تغييرات ، تمثلت في دخول (خالد مجدي ) مكان (طلحة رزق) في الدقيقة (73)، وشهدت الدقيقة (58) خروج (معتز المهدي) ودخول بدلاً منه (معتز بوشنيه ) فيما كان أخر استبدالاته دخول (أحمد كراوع ) وخروج ي (حي الزليتني )، وذلك عند الدقيقة (88) .

هذا وقد شهدت الدقيقة(2+90)خروج لاعب الاتحاد (جعفر جبوده) بالبطاقة الحمراء، بعد عرقلته للاعب الأهلي (محمد الغنودي ) وذلك إثر تلقيه الإنذار الثاني في اللقاء. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

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