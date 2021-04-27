وزير الشباب في زيارة لمدينة غريان

غريان 27 أبريل 2021 (وال)- قام وزير الشباب السيد فتح الله الزني بزيارة اليوم الثلاثاء إلى مدينة غريان، حيث كان في استقباله بديوان بلدية غريان وكيل المجلس البلدي، وعدد من الشخصيات بالبلدية، وقائد مفوضية كشاف غريان، ومدير بيت شباب غريان، ورئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي فرع غريان، وعدد من الشباب النشطاء، ومؤسسات المجتمع المدني.

واستمع السيد الوزير للسادة الحضور وتطلعاتهم ومقترحاتهم، بخصوص البرامج الشبابية بالبلدية، إضافة لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجههم، والتطرق لحلول جذرية لها، وأوضح السيد الوزير أنه لابد من إعادة الثقة بين المواطنين والدوائر الحكومية، وخاصة أن قضايا الشباب تمس الأمن القومي، والوزارة تعمل بكافة إمكانياتها من أجل الوقوف مع الشباب ودعمهم. (وال- غريان) س خ/ ر ت

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