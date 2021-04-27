جمعية قدماء الرياضيين ببلدية سرت تُنظم بطولة لسداسيات كرة القدم خلال شهر رمضان الكريم

سرت 27 أبريل 2021 ( وال ) – نظمت جمعية قدماء الرياضيين ببلدية سرت، بطولة لسداسيات كرة القدم الرمضانية بمشاركة 12 فريقًا رياضيًا .

وذكر عضو اللجنة المشرفة على البطولة ” الهادي أسويطي ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت أن البطولة التي نظمت تحت شعار ” سرت رياضة ووطن سرت تجمعنا ” تقام بملعب مدرسة سناء يوسف بسرت .

وأوضح أن البطولة وصلت إلى الدور الثمانية وأقيمت أولى مبارياتها جمعت فريقا المروج ورفيق وانتهت لصالح فريق المروج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .. فيما يلتقي اليوم الثلاثاء مساءا فريقي الأهلي والهلال بملعب مدرسة سناء يوسف .(وال- سرت)

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