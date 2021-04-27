8 أسماء مرشحة لتدريب المنتخب الأول من بينها كليمنتي.. تعرف عليها

علمت قناة ليبيا الأحرار عزم الاتحاد الليبي لكرة القدم تعيين مدرب جديد للمنتخب الأول على أن يتولى المدرب الحالي لفرسان المتوسط زوران فيلبوفيتش الإشراف على منتخبات الفئات السنية .

الاجتماع الذي حضره عدة مدربين وطنيين كعبد الحفيظ اربيش وناصر بالحاج ومحمد الككلي وناصر الحضيري بالإضافة لمدرب الحراس محمد البوسيفي والمحلل أسامة بن ناصر ناقش الأسماء الثمانية المرشحة بشكل كبير لقيادة المنتخب بعد أن أعطوا موافقتهم على قيادة الفرسان وتقديم برنامج متكامل .

قائمة المدربين المرشحين :

المدرب الفرنسي ديسابر – آخر تجربة منتخب أوغندا .

المدرب البرتغالي دي روخا – سيمبا التنزاني

المدرب الفرنسي دينيس لافان – شباب قسطنطينة الجزائري

هوبير فيلود – مدرب منتخب السودان .

المصري حمادة صدقي .

التوأم حسام حسن وابراهيم حسن .

الإسباني خافيير كليمنتي .

الأرجنتني هيكتور كوبر .

كما علمت قناة ليبيا الأحرار أن اجتماعا آخر سيعقد هذا الخميس وسيحدد من خلاله بشكل كبير اسم المدرب الجديد للمنتخب بحضور أكثر من شخصية رياضية أخرى بعد أن اعتذر عدد كبير منهم على الحضور في الاجتماع الأول

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