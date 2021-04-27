الاجتماع الأول لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكيوكوشنكاي

بنغازي 27 إبريل 2021 (وال) عقد بمقر شركة الثقة للاستشارات الإدارية والمالية بمدينة بنغازي، الاجتماع الأول لأعضاء المكتب التنفيذي الليبي للعبة الكيوكوشنكاي .

وقد صرح رئيس اللجنة التأسيسية للكيوكو شنكاي، ورئيس المنظمة الدولية للفنون الدفاع عن النفس السيد “عبدالسلام حسن الشهيبي” لوكالة الأنباء الليبية ، بأنه قد تم وضع بعض اللوائح الهامة للعبة، واتخاذ أولى القرارات وبعض التكليفات بشأن الكيوكوشنكاي.

وأوضح ” الشهيبي” أنه سيتم إصدار قرارات وأهمها اللجنة الفرعية في مدينة بنغازي، واللجنة الفرعية في مدينة طرابلس، واللجنة الفرعية مصراتة واللجنة الفرعية في زلة، إلى جانب عزمنا لبناء اتحاد قوي للعبة، ويجب أن يكون الاتحاد الليبي هو الجهة الوحيدة الرسمية الممثلة لرياضة الكيوكوشنكاي في ليبيا .

وأكمل “الشهيبي” بأنه سيتم ضم جميع ممارسي الكيوكوشنكاي، الذين تقدموا بطلباتهم من خلال أنديتهم ومدربيهم بشكل رسمي للاتحاد الليبي للكيوكوشنكاي .

إلى جانب ذلك طرحت في الاجتماع فكرة في جلب خبراء دوليين في مجال التدريب والتحكيم للعبة . (وال ـ بنغازي) م ب

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