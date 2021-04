عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، بحضور الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي، وهاشم محمد سعد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، وذلك على هامش مراسم قرعة كأس العرب 2021، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتم خلال هذا الإجتماع دعوة رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى زيارة ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

من جانبه أكد جياني انفانتينو دعمه الكامل للاتحاد الليبي والكرة الليبية والمنتخبات الليبية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي على فيسبوك.

The post الاتحاد الليبي لكرة القدم يدعو رئيس «فيفا» لزيارة ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا