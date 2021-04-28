الكاميروني ” كريست ” يقود الاتحاد المصراتي للفوز على الخمس

طرابلس 28 إبريل 2021 (وال) حقق فريق الاتحاد المصراتي الأول لكرة القدم فوزا مهما ومستحقا على فريق الخمس بنتيجة هدف دون رد، وذلك في إطار الجولة الثامنة ذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب طرابلس الدولي توسطها الحكم “حمزة الثموني” كان فيها الاتحاد المصراتي هو الطرف الأفضل في المقابلة، في حين أضاع لاعبوه العديد من الفرص السانحة للتسجيل، ليكتمل الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

في الشوط الثاني زاد الاتحاد المصراتي ضغطه على مرمى الحارس “أحمد الفيتوري”، والذي بدوره أبعد إنفراد المهاجم “أحمد القديري” ، في المقابل طالب المدرب رضاء عطية لاعبيه تكثيف الهجوم من ٱجل مغازلة شباك أحمد الفيتوري بهدف يغير نتيجة اللقاء.

ومع مطلع الدقيقة 79 صوب لاعب الاتحاد المصراتي “أحمد فكرون” كرة قوية من الجهة اليسرى لم يتمكن الحارس “أحمد الفيتوري” أبعادها أو التقاطها، لتجد بذلك المحترف الكاميروني “كريست مابوندي” واضعا كرته داخل شباك الخمس، ومنهيا المباراة على واقع هذا الهدف.

وبهذا التفوق رفع فريق الخمس رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، محتلا بذلك المرتبة الثالثة في المجموعة، فيما تجمد رصيد الخمس عند النقطة 11 متواجد بها في الترتيب الرابع.(وال ـ طرابلس) س إ

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