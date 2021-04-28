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الاتحاد الليبي للتايكواندو itF يصدر قرارا بشأن تشكيل الاتحاد الفرعي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 إبريل 2021 (وال)  أصدر الاتحاد الليبي للتايكواندوitF، قرارا رقم (8)لسنة 2021،بشأن تشيكل لجنة للاتحاد الفرعي طرابلس الكبرى .

وتمثلت اللجنة في المادة الأولى من القرار بأن يكون السيد “شهاب مصطفى أبوجعفر” رئيسا ، ونص القرار أيضا على أن يكون السيد “محمد مسعود تنتوش” نائبا للرئيس ، وعلى أن يكون السيد”شهاب نور الدين شرف” مقررا إضافة تولي  السيد”مختار عبدالقادر بركة” أمينا للصندوق،وتكون السيدة “منى أحمد شنيبة ” مسؤولة عن شؤون المرأة. (وال ـ طرابلس) م ب

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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