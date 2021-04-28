اخبار الرياضة

“الشلماني” يدعو “جياني إنفانتينو” لزيارة ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عقد رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” اجتماعًا مهمًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” على هامش مراسم قرعة كأس العرب FIFA ، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة .

 تم خلال هذا الاجتماع دعوة رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى زيارة ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

ومن جانبه، أكد “جياني انفانتينو” دعمه الكامل للإتحاد الليبي والكرة الليبية والمنتخبات الليبية .

كما جدد انفانتينو التهنئه إلي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” بمناسبة انتخابه رئيسا للإتحاد الليبي لكرة القدم لأربع سنوات قادمة .

وحضر اللقاء كلا من الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم “عبدالناصر الصويعي”، و”هاشم محمد سعد الله” عضو مجلس إدارة الإتحاد الليبي لكرة القدم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك