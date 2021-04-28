الاتحاد الألماني يتفاوض مع هانز فليك

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم بأنه سيبدأ محادثات مع المدرب هانز فليك لقيادة منتخب المانشافت عقب رحيل المدرب الحالي يواكيم لوف بعد كأس أمم أوروبا .

وبحسب الاتحاد الألماني فإن هانز فليك يحظى بتقدير كبير ليكون مدرباً للمنتخب والمحادثات معه بدأت بالفعل ومع مسؤولي بايرن ميونيخ، وأوضح الاتحاد بأنه لن يقوم بكشف تفاصيل إجراءات التفاوض مع المدرب الألماني الذي سينتهي عقده مع البايرن نهاية الموسم الحالي بعد خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش .

ويعرفُ فليك المنتخبَ الألماني جيداً بعدما عملَ مساعداً للوف على مدى اثنَي عشرَ عاماً تُوّجَا خلالها بلقبِ مونديالِ البرازيل 2014.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن تعاقده مع المدرب جوليان ناغليسمان لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل بعد قيادته لايبزيغ لعدة مواسم .

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